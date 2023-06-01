Ущерб на миллионы, угроза безопасности и жизни: прокурор о взятках на границе

На этой неделе прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому двое полицейских обвиняются во взяточничестве при надзоре за перевозками. За материальное вознаграждение правоохранители позволяли ввозить в страну грузы, объемы которых превышали разрешенные нормы, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые должностные лица "закрывали глаза" на различные дефекты и нарушения в обмен на материальное вознаграждение. Среди примеров упоминается нарушение правил пользования тахометром — за это предусмотрена административная ответственность.

Также оба должностных лица обвиняются в подделке сопроводительных документов. За взятки они составляли и подписывали акты контроля за перевозками грузов, умышленно включая в них ложные факты, а именно — не указывая выявленных нарушений. Упомянутые сотрудники полиции были задержаны еще 31 января и 1 февраля нынешнего года. С тех пор они содержатся под стражей.

Как отметил агентству главный прокурор следственной прокуратуры Янис Омулс, проблема таможенной коррупции Латвии обходится очень дорого. Компании, предоставляющие услуги по перевозке на миллионы евро, часто перевозят грузы, объем которых превышает разрешенный, за что контролирующим должностным лицам дают взятки.

"Из-за коррумпированности должностных лиц повреждаются дороги Латвии, государству наносится ущерб в миллионы евро, безопасность и жизнь каждого участника дорожного движения находятся под угрозой. Борьба против взяточников — принципиальна, она должна демонстрировать нулевую терпимость государства к недобросовестным должностным лицам и готовность к их активному искоренению из рядом госуправления", — заявил прокурор.

Ранее масштабы проблемы показал журналистский эксперимент, проведенный в рамках программы Латвийского телевидения Aizliegtais paņēmiens.