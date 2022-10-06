Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину
Foto: Valsts policija

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Николая Михыйлова (1936 гр.), который утром 5 октября вышел из своего дома на ул. Лимбажу и пропал.

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Его приметы: рост 174 см, худощавый, волосы короткие, седые.

Был одет: черная куртка, коричневая обувь.

Передвигается с помощью трости.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67085921 или 110.

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