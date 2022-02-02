Ушел из жизни многолетний глава полицейского участка "Браса" Иварс Чеверс

Многолетний начальник полицейского участка "Браса" Иварс Чеверс скончался в возрасте 51 года. О скорбной вести сообщается на странице Lielo kapu draugi в социальной сети Facebook.

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"Февраль начался морозно и жестко. Слишком рано, в возрасте 51 года, заснул вечным сном многолетний руководитель полицейского участка Брасы, суперский патриот Брасы, сторонник праздника улицы Хоспиталю, участник шоу BrasaPumpursSpēks, энтузиаст Большого кладбища Иварс Чеверс", — говорится в публикации.

Иварс Чеверс — младший брат бывшего министра внутренних дел Латвии Зиедониса Чеверса.

Как сообщается в посте, после выхода на пенсию Иварс Чеверс работал с беспризорными детьми.

Бывший глава полицейского участка Брасы был настоящим патриотом микрорайона.

"Проживая в Пардаугаве, он был настоящим патриотом Брасы, он долго помогал создавать наш район, таких людей не много. Выражаем соболезнования детям, внукам, родным и коллегам в полиции!", — сообщается в публикации.