Ушел в лес за грибами и не вернулся: полиция ищет пожилого мужчину

Латгальское региональное управление полиции (Даугавпилсский участок) разыскивает Хенрика Качанускиса (1944 г.р.), который ранним утром 22 июля отправился в лес под Субате (край Илукстес) и пропал.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Его приметы: худощавый, волосы короткие, седые, рост 165 см.

Был одет: синяя куртка с капюшоном, черная майка с надписью, черные спортивные брюки, темно-бежевая шапка, темно-зеленая обувь.

У мужчины есть проблемы со здоровьем.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 110, 65403310. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.