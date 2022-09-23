Ушел в магазин и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину

Участок полиции "Кенгарагс" разыскивает Сандиса Розе (1984 г.р.), который 22 сентября, в 14.30 вышел из своего дома на ул. Крустпилс в магазин и не вернулся.

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Его приметы: рост 177 см, худощавый, волосы короткие, черные, глаза карие.

Был одет: темно-коричневая куртка, черные джинсы, черные кроссовки.

Информацию о пропавшем мужчине полиция просит сообщать по телефонам: 67086800 или 110.