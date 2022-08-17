Ушел в магазин и не вернулся: полиция разыскивает 14-летнего подростка

Земгальское региональное управление плиции (Елгавский участок) разыскивает Даниэля Ника Хвеженко (2008 г..), которого в последний раз видели 16 августа, когда он вечером отправился в магазин за продуктами и не вернулся.
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Его приметы: рост 150 см, худощавый.
Был одет: серые шорты.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 63004227 или 110.
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