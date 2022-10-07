Ушла из больницы и пропала: полиция разыскивает женщину

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Терезу Пуйшу (1950 г.р.), которая 6 октября в 19.00 вышла из больницы на ул. Гиппократа и пропала. Возможно, женщина направилась к себе домой в Огре.
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Была одета: светло-коричневый халат, серая пижама, красные носки. Носит очки.
Ее приметы: светлые волосы заплетены в две косички.
У женщины могут быть проблемы со здоровьем, она плохо ориентируется в пространстве.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67085980 или 110.
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