Ушла из дома и не вернулась: полиция разыскивает пропавшую рижанку

Курземский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Нину Андрук (1946 г.р.), которую в последний раз видели 8 сентября, когда она выходила из своего дома на ул. Салдус, 10.
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Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.
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