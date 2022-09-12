Ушла за грибами и не вернулась: полиция разыскивает пенсионерку
Foto: Valsts policija

Сигулдский участок полиции разыскивает 80-летнюю Валентину Крупенину, которая 11 сентября, около 12.00 вышла из своего дома в Эглюпе (волость Аллажу Сигулдского края) и отправилась за грибами, однако домой не вернулась.

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Ее приметы: рост 160 см, худощавая.

Передвигается при помощи палочки.

Была одеты: резиновые полусапожки, черные брюки, черное пальто, на голове — платок.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67085936 или 110.

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