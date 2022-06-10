Установлена личность попавшей в больницу женщины (ОБНОВЛЕНО)

Рижское региональное управление полиции сообщает, что установлена личность женщины, доставленной в больницу еще 12 мая.
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В полиции сообщили, что женщину опознали родственники.
Госполиция благодарит всех, кто оказал помощь в опознании.
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