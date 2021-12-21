Устименко обиделся, что его назвали "серийным убийцей", и будет судиться с газетой

Таллиннский окружной суд на прошлой неделе принял знаковое решение, когда обязал подавшего в суд на медиа-компанию осужденного на пожизненное заключение Юрия Устименко в случае проигрыша дела гарантировать компенсацию противной стороне судебных издержек в размере не менее 1200 евро.

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Устименко, убивший пять человек в Эстонии и одного в Латвии, недоволен, что в посвященных ему статьях его называют серийным убийцей, поэтому он подал в суд на Postimees.

Поскольку в случае их проигрыша получить компенсацию судебных издержек от задержанных и пожизненно заключенных сложно или даже невозможно, медиа-концерн обратился к суду с просьбой о залоге.

Окружной суд удовлетворил ходатайство AS Postimees Grupp и обязал Устименко внести залог в размере 1200 евро.

Устименко должен в течение 15 дней внести залог на расчетный счет Министерства финансов. Если залог не будет внесен в срок, суд не станет рассматривать иск Устименко.

Решение суда является окончательным и не может быть оспорено.

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Юрий Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. С февраля по май 2002 года Устименко и его сообщник Дмитрий Медведев в Эстонии и Латвии убили семь и ранили шестерых человек. На счету Устименко шесть жертв. Пятерых он убил в Эстонии, а еще одного человека — в Латвии.

В ограблениях также участвовал и 22-летний Валентин Олейников из Ида-Вирумаа. Последнего Устименко и Медведев затем убили. Позже Медведев погиб в перестрелке с латвийским полицейским.

В мае 2002 года Устименко скрылся в Польше, однако был там пойман и в ноябре того же года передан эстонской стороне.

Пожизненный приговор Устименко вступил в силу в декабре 2004 года, когда госсуд отказался рассматривать поданную его защитником жалобу.

Начало срока наказания Устименко отсчитывается от задержания 12 ноября 2002 года.

В последний раз Устименко предстал перед судом в 2019 году, когда суд приговорил его за совершенные в тюрьме преступления к 9 годам тюремного заключения и счел это наказание покрытым назначенным ему пожизненным сроком.