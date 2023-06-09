Утечка кислоты: в Елгаве предотвращена химическая авария

В четверг, 8 июня, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила информацию об утечке химического вещества из транспортного средства на шоссе в районе Елгавы. Как сообщили Delfi в ГПСС, произошла утечка, предположительно, азотной кислоты объемом одного кубометра.

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Прибывшие на место пожарные приняли меры, чтобы предотвратить дальнейшую утечку вещества и оперативно устранили ее. Также были проведены меры по нейтрализации остатков вещества, которые успели попасть в окружающую среду.

Помимо ГПСС, на месте происшествия работали представители Государственной экологической службы, службы Неотложной медицинской помощи, Елгавской полиции самоуправления и Государственной полиции.

Спасательные работы были завершены в 13.49.