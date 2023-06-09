Утечка кислоты: в Елгаве предотвращена химическая авария
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

В четверг, 8 июня, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила информацию об утечке химического вещества из транспортного средства на шоссе в районе Елгавы. Как сообщили Delfi в ГПСС, произошла утечка, предположительно, азотной кислоты объемом одного кубометра.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Прибывшие на место пожарные приняли меры, чтобы предотвратить дальнейшую утечку вещества и оперативно устранили ее. Также были проведены меры по нейтрализации остатков вещества, которые успели попасть в окружающую среду.

Помимо ГПСС, на месте происшествия работали представители Государственной экологической службы, службы Неотложной медицинской помощи, Елгавской полиции самоуправления и Государственной полиции.

Спасательные работы были завершены в 13.49.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi