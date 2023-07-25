Утечка сточных вод в Лиепае: полиция начала уголовный процесс

По факту утечки неочищенных сточных вод в море в бюро криминальной полиции Курземского регионального управления Государственной полиции в понедельник возбуждено уголовное дело по разделу 11 Уголовного закона о преступлениях против природной среды, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Следствие начато для того, чтобы иметь возможность уже первоначально зафиксировать обстановку на месте происшествия, взять показания, получить заключения экспертов, чтобы затем принять решение о конкретной квалификации уголовного процесса.

Как сообщалось, вечером в воскресенье, 23 июля, в Лиепае, в Шкеде, обрушилась стенка резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате неочищенные сточные воды просочились в море.

Государственная служба окружающей среды подсчитает ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварии на Лиепайской очистной станции, и оценит ответственность должностных лиц.

Прямых угроз здоровью людей в результате аварии нет, но ответственные службы призывают в ближайшие дни воздержаться от купания в окрестностях Лиепаи, особенно в Медзенской волости Южнокурземского края. Ответственные службы берут пробы для контроля качества воды.

Как сообщалось, минувшей ночью в Лиепае удалось остановить утечку сточных вод в море и восстановить работу очистных сооружений во временном режиме.