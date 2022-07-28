Утром из горящей девятиэтажки в Риге спасены пять человек

В четверг утром в Риге из горящей многоэтажки был спасены пять человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на улицу Малиенас поступил в 4 часа утра. В девятиэтажном жилом доме с крыши шел дым, а на девятом этаже горел лифт на площади 15 квадратных метров.

Используя автолестницу и специальные дыхательные маски, пожарные спасли пять человек, еще 25 жильцов были эвакуированы.

В среду был получен вызов на улицу Илукстес в Риге, где в 16-этажном жилом доме сработала противопожарная сигнализация. Пожарные констатировали, что на 14-м этаже на плите пригорела оставленная без присмотра еда, в результате возникло задымление. Из дома эвакуировались 30 человек.

В свою очередь, вечером был получен вызов на улицу Грауду в Лиепае, где горела второй этаж и крыша нежилого здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 46 вызовов, из них 14 - на пожары и 22 - на спасательные работы.