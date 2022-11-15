Утром при пожаре в Риге погиб человек

Во вторник утром, 15 ноября при пожаре в Риге погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на место происшествия поступил в 6.41. Горела квартира на первом этаже, из окон шел дым. Войдя внутрь пожарные констатировали, что горят бытовые вещи на площади пять квадратных метров.

В горящей квартире спасатели обнаружили одного человека, медики констатировали его смерть. Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек.

Вчера в 13.31 спасатели получили вызов на улицу Цаунес в Риге, где в двухэтажном жилом доме возник пожар. В квартире на первом этаже горела кровать, стена и потолок, общая площадь горения составила 20 квадратных метров. До прибытия спасателей дом покинули два человека, которые сначала пытались потушить пламя своими силами и пострадали.

В свою очередь, в 10 часов утра был получен вызов на улицу Кр. Барона в Риге, где в производственном здании были видны пламя и дым. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в здании ангарного типа горят бытовые вещи и мебель на площади 40 квадратных метров. До прибытия спасателей здания самостоятельно покинули восемь человек. При тушении огня пострадал один пожарный, он передан медикам.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 47 вызовов, из них 11 на пожары и 29 - на спасательные работы.