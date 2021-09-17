Утром при пожаре в жилом доме погиб человек
Foto: F64

Утром в пятницу, 17 сентября, в Цесисе загорелся трехэтажный жилой дом. При пожаре погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вызов был получен в 6:44. Прибыв на место, пожарные констатировали, что из одной из квартир в трехэтажном доме идет дым. Выяснилось, что в квартире горят два помещения общей площадью 11 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 12 человек. На месте происшествия был найден один погибший.

В 8:08 пожар удалось локализовать, но работы по тушению еще продолжается. Причины пожара выясняет полиция.

Всего за сутки было потушено 13 пожаров. В четверг в 13:57 был получен вызов в Ценскую волость Елгавского края, где открытым огнем горела одноэтажная хозпостройка, площадь пожара была 50 квадратных метров. Один человек был спасен и еще один эвакуирован. В 16:14 пожар удалось ликвидировать.

Также за эти сутки горели отходы, легковая машина, сухая трава, поле после уборки урожая, неиспользуемое двухэтажное здание, подгоревшая еда, двухэтажный жилой дом, садовый дом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Цесис
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Снова в школу!
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии