Утром в четверг в ресторане Vērmanītis в грузовом лифте погибла посудомойщица

В ресторане Vērmanītis сети Lido в грузовом лифте погибла посудомойщица. Факт трагедии агентству LETA подтвердил заместитель председателя совета АО Lido Гунар Кирсонс.
Служба неотложной медицинской помощи в четверг в 8.45 получила вызов в Риге, на улицу Элизабетес 65. На месте медики констатировали смерть человека.
Как сообщила LETA, представитель Государственной полиции Криста Андерсоне, расследуется несчастный случай.
Кирсонс, говоря о произошедшем, признал, что для Lido это "Богом данная проверка", чтобы детально убедиться во всех аспектах безопасности на предприятии.
"У посудомойщицы это был второй рабочий день. В предыдущий день она ознакомилась с правилам трудовой безопасности, что видно на видеозаписи предприятия, одна она не подписала инструктаж о безопасности труда. Это полностью немыслимо и необъяснимо, почему человек попал в грузовой лифт и был раздавлен насмерть", — сказал Кирсонс.
Он заявил, что позаботится о похоронах сотрудницы и надеется найти ее родственников.
Основатель предприятия утверждает, что несчастный случай приведет к пересмотру вопросов безопасности труда, чтобы минимизировать потенциальные риски травм или гибели сотрудников или клиентов на территории компании.
Уже сообщалось, что концерн предприятий общепита Lido в прошлом году работал с оборотом в 29,687 млн евро, что на 47,1% меньше, чем годом ранее. Убытки группы увеличились в несколько раз, достигнув 3,244 млн евро, сообщает Firmas.lv.
Сама компания Lido в прошлом году имела оборот 25,94 миллиона евро, что на 41,7% меньше, чем годом ранее, убытки компании снизились на 21,4% и составили 2,005 миллиона евро.