Утром в жилом двухэтажном доме в Риге возник пожар повышенной опасности
Foto: LETA

В четверг утром, 11 марта, в Риге в жилом доме возник пожар повышенной опасности. Согласно имеющейся информации, люди не пострадали, и пожар был локализован, сообщают в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Представитель ГПСС Агрита Витола рассказала агентству LETA, что в 5:48 была получена информация о том, что в окнах жилого дома видно пламя. Прибыв на место происшествия (адрес в ГПСС не уточнили), пожарные констатировали, что горит крыша двухэтажного жилого здания, площадь пожара - 300 кв.м, также пламенем был охвачен второй этаж здания - примерно 150 кв.м.

Из горящего дома был эвакуирован один человек. В 7:20 пожар повышенной опасности был локализован, утром продолжается его тушение. На месте работают 28 пожарных и шесть пожарных автомобилей. Пока нет информации о том, что при пожаре пострадали люди.

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rus.DELFI.lv LETA

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