В Адажи открыли пожарное депо

В четверг, 17 февраля в Адажи было открыто депо Государственной пожарно-спасательной службы, сообщили в самоуправлении.

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В 2022-2023 планируется начать строительство депо в Кадаге (Аджаский край). Однако для того, чтобы как можно быстрее обеспечить жителей услугами, самоуправление приняло решение выделить 75 000 евро и открыть временное депо. Для работы будет обеспечена автоцистерна, на вызовы каждый день будут готовы отправляться трое пожарных. Еще до официального открытия депо, 11 февраля бригада выезжала на пожар.

Благодаря новому депо жители и предприниматели Адажского края смогут получать помощь быстрее, так как до сих пор ждать спасателей приходилось из Риги и Саулкрасты, что занимало 20-25 минут.

В 2021 году в Адажском крае было зарегистрировано 65 пожаров, были проведены 73 спасательные работы.