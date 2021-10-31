В Адажи потушен пожар повышенной опасности в деревообрабатывающем цехе

В субботу пожарные в Адажской волости потушили пожар повышенной опасности в деревообрабатывающем цехе, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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Вчера около 12:30 в ГПСС поступил вызов из Адажской волости, где произошел пожар в деревообрабатывающем цехе в одноэтажном здании. Пламя бушевало на площади 80 квадратных метров. Пожар был потушен примерно за четыре часа.

За сутки в ГПСС поступило 38 вызовов, в том числе 12 на пожары, 19 на спасательные операциях, а семь вызовов оказались ложными.