В Адажи потушен пожар повышенной опасности в деревообрабатывающем цехе
Foto: LETA

В субботу пожарные в Адажской волости потушили пожар повышенной опасности в деревообрабатывающем цехе, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вчера около 12:30 в ГПСС поступил вызов из Адажской волости, где произошел пожар в деревообрабатывающем цехе в одноэтажном здании. Пламя бушевало на площади 80 квадратных метров. Пожар был потушен примерно за четыре часа.

За сутки в ГПСС поступило 38 вызовов, в том числе 12 на пожары, 19 на спасательные операциях, а семь вызовов оказались ложными.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

ГПСС
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле