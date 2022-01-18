В Адажи сильный ветер во время бури сорвал крышу жилого дома

В понедельник сильный ветер в Адажи полностью сорвал крышу двухэтажного многоквартирного дома. Об этом у себя в Facebook написал председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс.

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Сильный ветер сорвал крышу в дома на ул. Вецкулю, 9. Без электричества, отопления и крова остались девять семей.

Муниципальная полиция и Социальная служба помогают справиться с ситуацией. Самоуправление обеспечило проживание людей в гостинице.

Как сообщалось ранее, 17 января Латвию накрыла буря — сильный ветер ломал деревья, сносил крыши зданий и причинял другой ущерб.