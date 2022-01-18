В Адажи сильный ветер во время бури сорвал крышу жилого дома

В понедельник сильный ветер в Адажи полностью сорвал крышу двухэтажного многоквартирного дома. Об этом у себя в Facebook написал председатель Адажской краевой думы Марис Спринджукс.
Сильный ветер сорвал крышу в дома на ул. Вецкулю, 9. Без электричества, отопления и крова остались девять семей.
Муниципальная полиция и Социальная служба помогают справиться с ситуацией. Самоуправление обеспечило проживание людей в гостинице.
Как сообщалось ранее, 17 января Латвию накрыла буря — сильный ветер ломал деревья, сносил крыши зданий и причинял другой ущерб.