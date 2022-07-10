В Адажском крае в озере утонул человек
Foto: DELFI

В субботу, 9 июля в Адажском крае в озере Дзирнэзерс утонул человек. Местные жители вытащили погибшего из озера до прибытия спасателей, сообщила агентству LETA старший инспектор отдела предупреждения и общественной информации Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте.

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А в половине первого ночи сотрудники VUGD спасли человека, находившегося в воде в реке Дрикса в Елгаве.

В целом за минувшие сутки, 9 июля, в VUGD поступило 46 вызовов: 18 - на пожары, 19 - на спасательные работы, a еще девять вызовов оказались ложными.

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