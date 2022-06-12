В Адажском крае в субботу утонул человек

В Адажском крае в субботу, 11 июня, утонул человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
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В субботу приблизительно в 18:00 спасатели получили вызов в Царникавскую волость Адажского края: там очевидцами было отмечено, что зашедший в воду человек перестал быть виден над поверхностью воды. Водолазы нашли тело погибшего спустя четыре часа поисков.
Всего за минувшие сутки в ГПСС поступил 61 вызов, в том числе 19 на тушение пожаров и 28 на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.
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