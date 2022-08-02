В аэропорту Цюриха задержан наркокурьер из Латвии: у него изъят кокаин

Два наркокурьера были арестованы в аэропорту Цюриха 29 и 31 июля. Во время проверки у граждан Латвии и Польши изъяли кокаин.

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Как отмечает швейцарская пресса, в минувшую пятницу сотрудники кантональной полиции Цюриха задержали в международном аэропорту 45-летнего гражданина Латвии, который прибыл из Сан-Паулу (Бразилия) и собирался продолжить свой путь в Варшаву (Польша). При проверке полицейские обнаружили у латвийца около 3 кг кокаина. После этого наркокурьера арестовали и доставили в прокуратуру.

Спустя два дня в этом же аэропорту был задержан 48-летний поляк, направлявшийся из Сан-Паулу в Ларнаку. При проверке его багажа сотрудники полиции также изъяли около 3 кг кокаина.

По обоим делам начаты уголовные процессы.