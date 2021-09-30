В аэропорту "Пулково" у гражданина Латвии изъяли чемодан контрабандных сигарет

Сотрудниками таможенного поста "Аэропорт Пулково" с разницей в два дня задержали пассажиров, пытавшихся незаконно вывезти из Санкт-Петербурга в Лондон (через Франкфурт) более 600 блоков сигарет NZ Gold и Parliament Agua Blue.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни, в одном случае в багаже у гражданина России находилось 300 блоков незадекларированных сигарет, общим весом почти 52 килограмма. Во втором случае это был гражданин Латвии, у которого в чемодане обнаружили 303 блока сигарет.

Образцы товара направлены для проведения таможенной экспертизы. Принято решение о привлечении граждан к административной или уголовной ответственности.