В аэропорту "Пулково" у гражданина Латвии изъяли чемодан контрабандных сигарет
Foto: СЗГТУ

Сотрудниками таможенного поста "Аэропорт Пулково" с разницей в два дня задержали пассажиров, пытавшихся незаконно вывезти из Санкт-Петербурга в Лондон (через Франкфурт) более 600 блоков сигарет NZ Gold и Parliament Agua Blue.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни, в одном случае в багаже у гражданина России находилось 300 блоков незадекларированных сигарет, общим весом почти 52 килограмма. Во втором случае это был гражданин Латвии, у которого в чемодане обнаружили 303 блока сигарет.

Образцы товара направлены для проведения таможенной экспертизы. Принято решение о привлечении граждан к административной или уголовной ответственности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе