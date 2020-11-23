В аэропорту "Рига" задержали россиянина с четвертью миллиона долларов в багаже

Служба госдоходов (VID) сообщила о задержании в аэропорту "Рига" пассажира, прилетевшего рейсом из Москвы. В ходе таможенной проверки было принято решение задействовать кинолога со служебной собакой, которая обнаружила в багаже россиянина незадекларированные крупные суммы денег.

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Как пояснили Delfi в VID, всего было изъято 243 000 долларов и 36 000 евро. Был начат уголовный процесс по факту возможной легализации преступно нажитых средств, который сейчас уже передан в специализированную прокуратуру, занимающуюся, в частности, связанными с организованной преступностью делами. Решением суда на обнаруженные деньги наложен арест.