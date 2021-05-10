В аэропорту "Рига" задержаны граждане Чехии, подозреваемые в мошенничестве на 40 млн. евро
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Вечером 30 апреля в международном аэропорту "Рига" сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали двух граждан Чехии, которые подозреваются в крупном мошенничестве.

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Как отмечает Diena, полиции удалось задержать чехов, когда они уже садились в самолет. Граждане Чехии пытались скрыться из Латвии, чтобы замести следы преступления.

По неофициальной информации, задержаны чешские инвестиционные банкиры Войтек Качена и Тибор Бокор. Не исключается, что в мошенническую схему были вовлечены и граждане Латвии.

Согласно доступной информации, Качена и Тобор — предприниматели с неоднозначной репутацией, их имена связывают с большими и скандальными проектами.

Это уже не первое задержание подозреваемых в мошенничестве граждан Чехии в Латвии. В 2018 году в рамках расследования коррупционного скандала в Rīgas Satiksme был задержан Владислав Козак — представитель Škoda Transportation. Как и в этот раз, задержание происходило в аэропорту "Рига".

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