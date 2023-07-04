В аэропорту задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве в Facebook

В несколько региональных отделов Государственной полиции обратились жители, которые сообщили: откликнувшись на частное объявление в соцсети Facebook о продаже различных курток, они оплатили товар, но не получили покупку. Всего в полицию обратились шесть таких пострадавших. Уголовные процессы, возбужденные в ноябре 2021 года, объединены в одно дело.

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Сотрудники Государственной полиции установили личность предполагаемой виновницы — что, вероятно, она является гражданкой Латвии 2003 года рождения, объявленной в розыск, и выяснили, что она длительное время находится в Польше.

27 июня этого года в полицию поступила информация о том, что разыскиваемая женщина находится в Латвии и планирует покинуть территорию страны самолетом. Полицейские совмесно со Службой безопасности аэропорта "Рига" задержали женщину, и она была доставлена ​​в Рижское Зиемельское управление Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.

В связи с произошедшим возбужден уголовный процесс дело по 1-й части 180-й статьи Уголовного закона — за мошенничество в мелком размере. За такое уголовное правонарушение законом предусмотрено лишение свободы на срок до одного года, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

Подозреваемая женщина ранее не судима. К ней применена мера пресечения, не связанная с с лишением свободы.

Государственная полиция призывает граждан быть внимательными и перед оплатой товара, увиденного в интернет-рекламе, предварительно изучить отзывы о продавце. Также следует, по возможности, производить оплату товара только тогда, когда он уже доставлен. Если вы подозреваете попытку мошенничества, рекомендуется предложить продавцу личную встречу для осмотра товара. При покупке продукта по интернет-объявлению компании всегда следует проверять, соответствует ли указанный банковский счет тому, который указан на сайте компании.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.