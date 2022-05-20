В аэропорту задержаны прибывшие из Великобритании граждане Латвии
Foto: PantherMedia/Scanpix

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы, 19 мая в международном аэропорту "Рига" были задержаны два гражданина Латвии, прибывшие рейсом из Великобритании.

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Как отмечают в ГПС, латвийцы находились в полицейском розыске, однако, по какой причине они разыскивались, не раскрывается.

Для дальнейших следственных действий задержанные переданы Госполиции.

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