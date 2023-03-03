В Агенскалнсе эвакуировали здание из-за утечки формалина
Foto: Aculiecinieka foto

Вечером в пятницу в подвале одного из домов на улице Маза Нометню в рижском районе Агенскалнс разлилось несколько литров едкого вещества. Людей эвакуировали, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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Представитель Госполиции Гта Гжибовска сообщила Delfi, что утечка произошла в одной из аптек, разлилось 10 литров формалина. Сейчас его собирают в контейнер, чтобы потом утилизировать.

Движение по улице Маза Нометню закрыто, эвакуировано 11 человек.

Формалин — это раствор формальдегида. У формальдегида резкий запах. Даже в низких концентрациях он раздражает кожу, глаза и носоглотку. Формалин свертывает белки и предотвращает их разложение. Поэтому он применяется для дубления желатина при производстве кинофотопленки, для сохранения анатомических и зоологических влажных препаратов, используется при бальзамировании, как фиксатор в микроскопии, а также как антисептик.

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