В Агенскалнсе мужчина ранил топором охранника игрового зала и украл 3 тысячи евро

На прошлой неделе в Риге, в Агенскалне, мужчина ранил топором охранника игрового зала и украл около 3 тысяч евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В ночь на 19 февраля в полицию поступила информация от работника игрового зала в Агенскалне — неизвестный мужчина с топором в руках проник в зал, ударил им охранника и украл более 3 тысячи евро из выдвижного ящика.

Полиция начала поиски предполагаемого виновного и вскоре 53-летний мужчина был задержан в микрорайоне Тейка. Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции за грабежи.

Мужчина признался правоохранителям, что совершил преступление, движимый личными побуждениями.

Полиции удалось вернуть большую часть денег, но часть украденных средств мужчина успел потратить в других игорных залах.

Пострадавший сотрудник игрового зала продолжает лечиться дома.

Сегодня, 21 февраля, суд постановил заключить задержанного под стражу в качестве меры безопасности.