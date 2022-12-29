В Агенскалнсе Toyota врезалась в припаркованную Mazda: полиция нашла тело водителя
Foto: Publicitātes foto

Вечером 28 декабря в Риге, на ул. Марупес произошла авария: автомобиль Toyota врезался в припаркованную Mazda.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным полиции, после ДТП на месте происшествия был обнаружен водитель Toyota, не подававший признаков жизни.

Обстоятельства дорожного инцидента и смерти водителя устанавливаются.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае