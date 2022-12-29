В Агенскалнсе Toyota врезалась в припаркованную Mazda: полиция нашла тело водителя

Вечером 28 декабря в Риге, на ул. Марупес произошла авария: автомобиль Toyota врезался в припаркованную Mazda.
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По данным полиции, после ДТП на месте происшествия был обнаружен водитель Toyota, не подававший признаков жизни.
Обстоятельства дорожного инцидента и смерти водителя устанавливаются.
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