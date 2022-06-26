В Агенскалнсе в результате пожара погиб человек
Foto: F64

За минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 16 вызовов на тушение пожара, в одном из которых погиб человек, сообщили агентству LETA в ГПСС.

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Трагический инцидент со смертальным исходом случился в Риге, в микрорайоне Агенскалнс. 25 июня в 17.06 пожарным поступил вызов на улицу Маза Нометню - в трехэтажном жилом доме возникло задымление. Позже пожарные зафиксировали, что горело домашнее имущество на площди один квадратный метр.

В квартире на месте пожара был обнаружен один человек, медики Службы скорой медицинской помощи констатировали его смерть. Обстоятельства происшествия в Агенскалнсе выяснят сотрудники Госполиции.

В Вентспилсе в 20.13 поступил звонок на улицу Валмиерас, где в двухэтажном жилом доме возник пожар. На месте происшествия было установлено, что на втором этаже дома горел кондиционер площадью один квадратный метр. До приезда пожарных из здания эвакуировали четырех человек, одного из них передали сотрудникам "скорой помощи". В 20.34 работы на месте происшествия были завершены.

В целом за минувшие сутки, 25 июня, в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 64 вызовов: 16 - по тушению пожаров, 29 - по спасательным работам, а 19 вызовов оказались ложными.

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