В Айзкраукле ночью загорелся склад со щепой: спасатели до сих пор работают на месте ЧП
Foto: LETA

В ночь на пятницу в Айзкраукле, на ул. Битену загорелся склад, в котором хранится щепа. Сигнал на пульт дежурного поступил в 03.17, спасатели до сих пор пытаются справиться с огненной стихией.

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Как отмечают в пресс-центре Государственной пожарно-спасательной службы, к моменту приезда спасателей горела транспортная лента, щепа и внешняя стена здания. В оперативном порядке пришлось вывозить хранившуюся на складе щепу.

В 04.38 пожарным удалось ограничить площадь распространения огня. Однако работы по ликвидации пожара все еще продолжаются. Причины возгорания и площадь пожара устанавливаются.

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