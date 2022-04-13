В Айзкраукльском районе автомобилем управлял 12-летний мальчик; в машине была группа подростков

В Айзкраукльском районе после погони полицейские остановили машину, за рулем которой находился 12-летний мальчик. Кроме юного водителя в салоне авто находились еще пять подростков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Работники Айзкрауклского полицейского участка заметили в Пилскалнской волости автомобиль Opel Zafira, который ехал навстречу. Полицейские призвали водителя остановиться специальными световыми сигналами и через окно открытой служебной машины, однако он не подчинился стражам порядка и начал убегать, проинформировали агентство LETA в Государственной полиции.

Полиция неоднократно, используя звуковой и световой сигналы и громкоговоритель, требовала, чтобы водитель остановился, но машина продолжала движение. В жилом месте автомобиль сбросил скорость и полиция оттеснила Opel Zafira с проезжей части.

Выяснилось, что автомобилем управлял 12-летний мальчик, в машине находились несовершеннолетние пассажиры в возрасте от 13 до 17 лет.

Все несовершеннолетние были переданы родителям или иным законным представителям, машина Opel Zafira возвращена владельцу.

Полиция также оценит ответственность владельца транспортного средства за передачу автомобиля несовершеннолетнему.

В отношении несовершеннолетнего водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях: за неоднократное неподчинение полиции, требующей остановить машину и за вождение автомобилем без права управления транспортным средством соответствующей категории.