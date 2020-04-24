В Айзпуте 13-летнюю девочку избили, кидались бутылками в голову: свидетели делятся видео в WhatsApp
Foto: Shutterstock

20 апреля в Айзпуте девушка-подросток, будучи в состоянии алкогольного опьянения (1,39 промилле), избила 13-летнюю девочку, а затем кидала в нее стеклянные бутылки, целясь в голову. В больнице жертве пришлось наложить несколько швов.

Госполиция отмечает, что рядом стояла компания из как минимум 8 молодых людей, но они не вмешались, а лишь засняли происходящее на камеру телефона и теперь делятся этим "приколом" в мессенджере WhatsApp.

Полиция начала административное дело. Из больницы запрошены различные экспертизы, на основании которых случившееся может быть расценено как более тяжкое нарушение — тогда дело переквалифицируют в уголовный процесс.

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