В Алойской волости за рулем задержан пьяный водитель с охотничьим ружьем

4 июля в полицию позвонил встревоженный человек, сообщивший о подозрительном автоводителе в Алойском крае, который выглядел пьяным. Отправившийся на поиски описанной свидетелем машины патруль обнаружил ее и потребовал от водителя остановить транспортное средство.

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После того, как автомобиль был остановлен, была проведена проверка на наличие алкоголя в крови водителя. Аппарат показал 1,9 промилле.

Полицейские решили проверить салон и багажник автомобиля и обнаружили в багажнике охотничье гладкоствольное ружье. Оружие было изъято, идет проверка данного случая.