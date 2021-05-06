В Алуксненском и Аматском краях тушат пожары повышенной опасности
Foto: LETA

Продолжается тушение пожаров повышенной опасности в Алуксненском крае и Аматском крае, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

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В Аматском крае загорелась двухэтажная хозпостройка, где хранились рулоны сена. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Спустя несколько часов пожар удалось локализовать, тушение продолжается.

Утром в среду был получен вызов на пожар в Алуксненском крае, где в одноэтажном производственном здании горели деревянные палеты и продукция из древесного угля. Площадь пожара составляла 400 квадратных метров.

У предприятия по соседству удалось одолжить технику, чтобы вывезти и потушить уголь. Пожар локализован, но тушение все еще продолжается.
Всего за сутки в VUGD поступило 45 вызовов — 15 на пожары, 17 на спасательные работы, 13 ложных вызовов.

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