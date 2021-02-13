В Ауце в результате пожара погиб один человек

В Ауце в пятницу произошел пожар в многоквартирном жилом доме, погиб один человек.

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Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), около 17 часов был получен вызов в многоквартирный дом в Ауце, где в одной из квартир загорелся водонагреватель.

Еще до прибытия пожарных из дома был вынесен жилец квартиры, однако медики скорой помощи были вынуждены констатировать его смерть.

Также пожарные прошедшей ночью тушили пожар повышенной опасности в Талсинском крае, где в металлическом ангаре горела щепа на площади 200 квадратных метров. Пожар был ликвидирован сегодня утром.

За прошедшие сутки ГПСС получила 63 вызова, в том числе 21 на пожары.