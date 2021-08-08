В аварии на Лиепайском шоссе погибли два человека, движение возле Бабите частично блокировано

Утром 8 августа на Лиепайском шоссе в Бабитском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Из-за аварии частично блокировано движение в направлении Лиепаи, сообщает Latvijas valsts ceļi.

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Авария произошла на 7-м километре Лиепайского шоссе, на повороте на Циелавас.

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. Погибли двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле, а третий мужчина из этой автомашины с травмами доставлен в больницу.

На месте происшествия работает полиция.