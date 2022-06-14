В аварии на Таллинском шоссе погиб мотоциклист
Foto: LETA

В понедельник около 15 часов в Лимбажском крае на 79-м км Таллинского шоссе столкнулись грузовик Volvo и мотоцикл Kawasaki с польскими номерами. В аварии погиб водитель мотоцикла 1978 г.р.

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По факту аварии возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Вчера в Латвии зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий. В авариях один человек погиб, еще 17 получили травмы.

В Рижском районе в ДТП зарегистрировано 13 пострадавших, в Курземе двое, в Земгале и Видземе по одному. Один из пострадавших был пешеходом, четверо - велосипедистами, трое - водителями электросамокатов.

Вчера полиция задержала десять водителей за вождение в нетрезвом состоянии и трех после употребления наркотиков. Составлено 180 протоколов о превышении скорости, пять за агрессивное вождение и 434 в целом за различные нарушения правил дорожного движения.

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