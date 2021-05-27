В аварии на Вентспилсском шоссе погиб водитель
Foto: LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погиб один и пострадали шесть человек, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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Вчера около 12.20 в Салской волости Бабитского края на Вентспилсском шоссе столкнулись автомобиль "Audi" и грузовик "Mercedes Benz". Водитель "Audi" погиб на месте аварии.

В результате столкновения повреждения получили также автомобили "Subaru" и "Volvo", а грузовая автомашина "Mercedes Benz" врезалась в металлическое ограждение и в еще один автомобиль "Mercedes Benz". Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Вчера полиция задержала семерых водителей за вождение в нетрезвом виде, составлено 146 протоколов за превышение скорости и всего 403 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.

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LETA

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LETA
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