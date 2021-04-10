В аварии на Видземском шоссе погибли два человека

Вчера около 22 часов в аварии на Видземском шоссе в Лигатненском крае погибли два человека, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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Столкнулись автомашины "Honda", "VW Caddy" и грузовик "DAF". На месте происшествия от полученных травм скончались водители "Honda" и "VW Caddy". Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего вчера зарегистрировано 137 ДТП, в которых погибли два и пострадали еще пять человек.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны 12 водителей, за превышение скорости составлено 211 протоколов, в целом за нарушения правил дорожного движения — 484.