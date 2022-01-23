В аварии под Цесисом погибла управлявшая автомобилем женщина
Foto: LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых один человек погиб и десять пострадали, сообщили в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вчера около полудня в Лиепской волости Цесисского края на дороге Цесис — Валмиера столкнулись легковые автомобили "Audi" и "Volkswagen", которые после столкновения врезались в легковой автомобиль "Renault".

На месте ДТП погибла управлявшая автомобилем "Volkswagen" женщина, двое пострадавших отправлены в медицинское учреждение.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера полиция задержала 14 водителей, за вождение под действием наркотиков — одного.

За сутки было составлено 152 протокола за превышение установленной скорости, десять водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.

В общей сложности вчера полиция составила 409 протоколов о нарушениях ПДД.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei