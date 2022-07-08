В аварии погиб мотоциклист
Foto: DELFI

В четверг вечером в ДТП в Медемциемсе погиб мотоциклист, сообщили в Государственной полиции.

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Трагическая авария с погибшим произошла около 22.50 в Медемциеме Олайнского края, на шоссе Рига-Елгава, где водитель мотоцикла "Yamaha" врезался в стоявший трактор. Водитель мотоцикла скончался на месте. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 28 человек, один погиб.

Всего в авариях пострадали восемь велосипедистов, шесть водителей электросамокатов и один пешеход.

Составлено 409 протоколов об административных нарушениях, в том числе 204 за превышение скорости, пять за вождение в нетрезвом виде, один за вождение в состоянии наркотического опьянения и один за агрессивное вождение.

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