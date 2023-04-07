В аварии погиб мотоциклист
Foto: DELFI

В четверг, 6 апреля в Мадонском крае в результате ДТП погиб мотоциклист, сообщили в Государственной полиции.

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Авария произошла в волости Калснавас на дороге Янюкалнс-Вецкалснава.

По предварительной информации, мужчина 1983 г.р. съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель мотоцикла погиб, пассажир с травмами доставлен в больницу.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек и один погиб.

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