В аварии погиб мотоциклист

Вчера в Огрском крае в аварии погиб водитель мотоцикла, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

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Около 21 часа в Рембатской волости произошло столкновение автомобиля "Ford" и мотоцикла "Yamaha".

Водитель мотоцикла скончался на месте.

Вчера в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в авариях 25 человек получили травмы, один человек погиб.

Оформлен 351 административный протокол за нарушения правил дорожного движения, в том числе 203 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

Задержано 19 пьяных водителей. У семи будут конфискованы транспортные средства, с шестерых взыскана стоимость транспортных средств.