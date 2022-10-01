В аварии пострадал мотоциклист: полиция ищет свидетелей ДТП

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 27 сенитября, в 11.00, возле дома номер 8 по ул. Рупниецибас: в это время там столкнулись автомобиль VW Passat и мотоцикл Kawasaki.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В результате ДТП байкер получил травмы.

Информацию о происшествии полиции просит сообщать по телефонам: 64101236, 27300359 или 110.