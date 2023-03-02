В аварии пострадал юноша: полиция ищет свидетелей

Видземское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 24 февраля, в 20.55, в Валмиере, возле дома номер 19 по ул. Стацияс: в это время Seat Leon сбил юношу, переходящего дорогу по пешеходному переходу.

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Сразу же после ДТП пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Очевидцев дорожного происшествия просят обращаться в полицию по телефонам: 64201338 или 64201302.