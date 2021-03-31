В аварии пострадали двое полицейских
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В среду после обеда в Елгаве произошло ДТП, в результате которого двое полицейских были доставлены больницу, сообщили в Государственной полиции.

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По предварительной информации, автомобиль Елгавской полиции самоуправления с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигнал ехал на вызов. Пересекая перекресток улиц Ригас и Изстадес на красный свет, он столкнулся с автомобилем Honda Jazz.

В результате ДТП травмы получили двое полицейских, которые были отправлены в больницу. Водитель автомобиля Honda Jazz от медицинского осмотра отказался.

В результате столкновения повреждены обе машины. По факту начат административный процесс.

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